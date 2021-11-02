高雄鳳山區街頭10月29日晚間傳出槍響，福祥街有民眾報案，表示有人開槍示威，現場發現遺留3枚疑似道具槍彈殼。警方籌組專案小組，2天後將涉嫌開槍的陳姓男子等7人逮獲，移送高雄地檢署偵辦，訊後羈押一人，三人交保，為避免犯罪擴大，警方也建請地檢署研議抗告的必要性，或另為限制住居、定期報到等適當處分。

警方調閱影像後，發現3車涉案，立即與刑事警察大隊偵二隊共組專案小組展開偵辦，31日前即將參與本案雙方犯嫌陳男等7人全數查緝到案，起出涉案道具槍及子彈3發，案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序等罪，移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，陳男生性暴戾，僅因細故動輒糾眾在街頭逞兇鬥狠，2年內分別在高雄市鳳山區、鼓山區等地犯下多起暴力傷害犯罪案件。針對犯嫌反覆實施暴力鬥毆或持械等行為，聲押本案犯嫌陳男等4人，經高雄地院審理後，裁定本案另一名陳姓男子羈押，陳男、黃男3萬元交保，何男1萬元交保。

但警方認為，陳嫌近期藉端反覆實施暴力行爲已危害社會秩序，造成人心不安，且犯後並無悛悔改善之意，有再反覆實施暴力傷害之危險。為防止再犯，防衛社會安全，建請高雄地檢署研議進行後續抗告之必要性，或另為限制住居、定期報到等適當處分。