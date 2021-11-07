新北市淡水警分局於6日晚間規畫「擴大臨檢暨環、警聯合稽查」勤務。（淡水警分局提供）

新北市淡水警分局於6日晚間規畫「擴大臨檢暨環、警聯合稽查」勤務。（淡水警分局提供）

新冠肺炎疫情趨緩，社會各項運作逐漸恢復正常，KTV等娛樂場所也陸續復業，民眾夜生活跟著活躍起來，經常有夜遊北海岸的車輛駕駛人見深夜路廣人稀，便一路拉轉油門加速，除了罔顧用路人安全，更有些刻意改裝消音器而製造躁音，淡水警分局為防範因群聚衍生治安、聚眾滋事及影響交通安全等案件發生。

新北市淡水警分局於6日晚間規畫「擴大臨檢暨環、警聯合稽查」勤務，除針對轄內治安要點及不法分子與青少年易聚集滋事場所列為查察重點外，並針對台2線聯外道路、新市鎮區塊改裝汽機車強力執法取締，展現維護治安的決心。

淡水警分局動員53名警力針對轄內已復業的KTV、汽車旅館及養生館等場所進行擴大臨檢，共查獲毒品、公共危險、妨害秩序通緝犯3人、違反毒品危害防制條例案2人；另外在台2線、民權路等重要聯外道路，針對改裝噪音車輛實施攔檢，共舉發改裝車輛5件、無照駕駛5件及噪音車通報36件。

另外值得一提的一段小插曲是，中正路派出所警員陳宇恆與李建德於今（7日）5時許於好樂迪KTV前執行守望勤務時，突然聞到燒焦味，赫然發現KTV旁的民宅5樓冒出濃濃黑煙，立即撥打119通報消防隊並於現場警戒及疏導車流，所幸火勢立即撲滅，沒有發生更大災情。

淡水警分局表示，為有效防制街頭暴力、遏阻飆車競駛歪風，有效淨化社會治安，將以優勢警力持續針對轄區易滋事場所執行威力掃蕩臨（路）檢勤務，宣示警方維護治安、打擊犯罪的決心。

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