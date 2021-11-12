台中市18歲宋姓男大生開車與駕駛瑪莎拉蒂張嫌等人發生擦撞，卻遭對方痛毆命危，為防止街頭暴力發生，台中市警方11日深夜起實施全市「全面掃除暴力」專案，對於突發暴力事件，以強勢警力壓制不法分子囂張行徑，加派警力、增加勤務方式，維護治安。

台中市7日凌晨發生宋姓男大生開車載朋友行經西屯區時，因擦撞張嫌的瑪莎拉蒂跑車，竟遭同車3名男子圍毆打成重傷，目前警方仍積極溯源偵辦中。

「為壓制不法氣焰，防範再次發生！」，台中市警察局長蔡蒼柏下令指示，即日起規劃每日執行「全面掃除暴力專案」，實施密集性臨檢掃蕩作為，以肅清暴力亂源，安定全市治安狀況。

台中市警察局表示，實施「全面掃除暴力專案」，即動員全體警察力量，運用雷霆手段，掃除安定城市治安之亂源，讓民眾安心，除針對重點置於轄內KTV、酒（夜）店、PUB、卡拉 OK、不法分子及黑道幫派圍事處所等有危害治安之場所實施密集性擴大臨(路)檢勤務外，另輔以「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生之衝突事件。

台中市警察局指出，除暴、掃黑、肅槍工作向為政府施政之重點工作，將秉持「治安無漏洞，除惡務盡」原則，要求所屬持續針對街頭暴力、黑道幫派、查緝非法槍械等嚴重影響治安之案件全力掃蕩，以保障民眾免於遭受暴力威脅，建構臺中市安全宜居之生活環境。