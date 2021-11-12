為遏止酒駕，高市連續2日同步取締酒駕大執法。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

隨著國內疫情趨緩後，各飲酒場所逐步解封，高雄市警局為了遏止酒駕歪風，提升取締酒後駕車強度，於11月12、13日連續2天，針對酒後駕車及危險駕駛，加強執行取締及防制任務。

高雄市政府警察局分析近期幾起酒駕事故發生於深夜2時至清晨5時，顯見部分酒駕者是到營業場所即將結束營業才離開，因為飲酒時間較長、體內酒精濃度較高，如果業者對於酒後駕車行為未予以勸導並通報警方到場防制，極可能引發憾事發生。

因此，本週末啟動高雄市同步擴大取締酒後駕車專案，動員高雄市17所分局，自11月12日起連續2天，於深夜針對酒後駕車執行取締及防制任務，以多點式部署方式加派線上巡邏警網，針對疑似酒駕車及意圖規避取締之汽車駕駛人加強攔查。

警方也呼籲業者負起共同防制酒駕之決心，如發現業者未確實協助酒客代叫計程車或代駕，任由酒駕憾事一再發生，將該營業場所列為重點酒駕防制處所，並於周邊道路部署機動警網加強攔查、路檢。

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