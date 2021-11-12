時代在進步，民眾的生活與網路越來越密不可分，舉凡食衣住行皆可透過網路進行選購，也導致網路詐騙案件頻傳，新北市政府警察局市永和分局偵查隊決定利用網路的無遠弗屆，深入家庭，日前與高人氣直播平台一同直播，讓反詐觀念透過網路，讓民眾更了解詐騙集團慣用伎倆。

永和警分局偵查隊由一名粗曠男刑警搭配一名美麗可人的女警組成CP與直播平台一同直播，針對假冒機構(公務員)詐財、拍賣(購物)詐財、猜猜我是誰(假綁架)、藉由投資名義詐欺、假援交交友(遊戲點數)等詐騙集團慣用的話術，向民眾宣導反詐觀念，節目最後開放線上有獎徵答，在主持人的引導下，留言答案就能拿好禮，期間平台更以加碼贈禮的方式活絡氣氛，以這樣輕鬆活潑的方式來宣導，網友反應相當熱絡。

永和警分局長陳保安表示，現今詐騙手法千百萬種，民眾如遇到疑似詐騙情事，千萬要冷靜以待，並直接撥打反詐騙專線165或110報案專線諮詢，請注意，詐騙的目的就是騙錢、騙帳戶、騙個資，提醒民眾切勿將錢、存摺、提款卡、身份證等個人資料交給任何人，守護我們的荷包，絕不讓詐騙集團有機可趁。