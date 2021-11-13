警員陳宏霖火速前往該址查看，見男子臉色慘白說話有氣無力，員警表明來意後確認男子無生命危險之虞，亦積極開導男子情緒。（警方提供）

「警察為民服務有信用，讓百姓念念不忘！」台中市政府警察局第四分局春社派出所，日前接獲林姓民眾來電，指定找一位戴眼鏡、身材壯碩的陳姓警員，同時表示該位員警曾協助他解決困難，熱心為民服務的精神，令他印象深刻；急需員警伸援手，特指定陳姓員警伸援手。

警方指出，經值班員警循著特徵比對，確定係該所警員陳宏霖。陳員立即了解案情，得知林男的友人疑因心情不佳，透露輕生訊息，且多次撥打手機均聯繫不上，擔心友人有生命安全之疑慮，自己人在東部，短時間沒辦法趕回台中，心急如焚地請求員警幫幫忙。

警員陳宏霖與林男持續通話安撫其情緒，並請林男提供友人現住地址、電話等相關資訊，火速前往該址查看，惟到現場後任憑員警按門鈴及拍門呼叫均無人回應；經林男屋主同意下，請管理人員拿鑰匙開門進入查看，在轉動門把之際，喀!的一聲，大門突然開啟，只見男子臉色慘白說話有氣無力。

員警表明來意後，確認男子無生命危險之虞，積極開導男子情緒，並將處理情形告知林男知悉，林男懸著的一顆心這才放下來，在電話的另一頭頻頻向員警致謝。

春社派出所長邱柏昌強調，員警主動積極並發揮為民服務之精神，有效提升民眾對警察之的尊重與信任，拉近警民關係，對於警察正面形象有加分效果。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980