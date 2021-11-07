毒品通緝犯拒檢逃逸 警板橋巷弄內連開4槍逮人 18:342021/11/07 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方立即聯絡線上警網支援，圍捕至板橋信義路某巷弄，警方連開4槍後吳嫌才下車就逮。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 吳姓男子為毒品通緝犯，今（7日）下午3時許開車行經新北市土城區，遇警方攔查，吳嫌故作鎮定後加速往板橋方向逃逸，警方立即聯絡線上警網支援，圍捕至板橋信義路某巷弄，警方連開4槍後吳嫌才下車就逮，警方正進一步調查釐清中。 ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！ 淡水警擴大臨檢 聯合稽查遏止不法 詐領津貼露行蹤 警3度埋伏逮人 #連開4槍 #吳嫌 #板橋 #警方 #通緝犯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 匯款58萬助朱雪璋偷渡大陸 高中學長依藏匿人犯罪判刑4月 13:372021/11/07 社會 撒冥紙嗆「放火燒掉」 莽漢鬧電視台判拘30天 07:382021/11/07 社會 後座少女狂比手勢540 路人秒懂急報警 背後意涵曝光 15:302021/11/07 搜奇 凱撒飯店 南北聯賣自由配 04:102021/11/07 產業．科技 超驚險！11歳童爬陽台外 只因「媽媽阻打棒球」 14:462021/11/07 社會 馬英九批非核家園 恐釀國安危機 04:102021/11/07 焦點要聞 TOYOTA亂停門口 屋主拉黃布條直接「封印」網笑：命案現場 10:422021/11/07 生活 普萊斯：美國一中政策 與中國不同 04:102021/11/07 焦點新聞 深V妹開箱GoPro自拍錄影 「北半球」驚滔駭浪79秒網暴動：眼睛黏住了 00:292021/11/07 生活 掃蕩黑幫 三重警大規模臨檢幫派聚會場所 12:502021/11/07 社會 維也納啤酒節 千人擠爆南美2館 04:102021/11/07 地方新聞 社會熱門新聞 中橫四辣羊頭山傳山難 獨攀男摔落10米邊坡命危 - 社會 酒店妹殺了包養金主 知情人士再爆她「另個身分」 - 社會 高雄小情侶全裸陳屍摩鐵浴缸 檢曝相驗結果將解剖複驗 - 社會 重機高速「壓車過彎」遭罰3萬8吊照6月 法官「1理由」撤2張罰單 - 社會 包養「酒店伊能靜」變水流屍 棄屍巧遇1事民俗專家：賊星該敗 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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