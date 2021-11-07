吳姓男子為毒品通緝犯，今（7日）下午3時許開車行經新北市土城區，遇警方攔查，吳嫌故作鎮定後加速往板橋方向逃逸，警方立即聯絡線上警網支援，圍捕至板橋信義路某巷弄，警方連開4槍後吳嫌才下車就逮，警方正進一步調查釐清中。

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