勞動部勞動力發展署於10月28及29日接連兩天辦理「數位趨勢下的職業訓練展望國際論壇」，邀集來自6個國家8位職訓相關產、官、學代表，以實體、線上併行方式與超過200位國內外職訓領域專家、學者就後疫情時代全球職訓發展與挑戰進行交流，期除汲取國際新知外，並佈建未來合作，持續推動職訓國際接軌。

28日活動以「疫後勞動力及職業訓練升級」為主題，邀請「新加坡精深技能發展局」、「澳洲維多利亞技能局」與「比利時就業及職訓總署」代表，透過遠端視訊連線方式，與我國職訓領域專家，共同就職業訓練趨勢，後疫情時代未來工作樣態，以及數位技能提升，齊聚交流未來職訓及國際機構發展方向。

全球化4.0數據經濟時代來臨，數位轉型已勢不可擋，加上近年疫情之衝擊，企業必須快速行動以應對虛擬化挑戰。各國對未來工作的挑戰，如何確保技能的靈活度，善用資訊科技領域、AI人工智慧，達到人機協作平衡，為各產業領域相關的職業訓練都需要考量的課題。

29日的活動則以「數位人才創新培育」為題，邀請國際雲端指標大廠「Amazon AWS亞馬遜網路服務」、英國技能聯盟成員組織、「工業4.0」業界代表上銀科技德國分公司、及達姆施塔特工業大學，分享如何循序漸進架構起完整的人才培育地圖，並充分利用資訊通訊技術、人工智慧、工業物聯網等數位技術催化未來職訓新可能。

此次論壇，發展署力邀全球人力資源發展產官學訓專家，以線上線下虛實整合方式，就未來的職訓挑戰、創新與轉型數位跨域人才之創新培育、產學訓合作共育數位跨域人才等議題，與各國專家學者進行交流討論，探討各國就後疫情時代未來工作樣態及數位技能提升，齊聚共商未來合作機會，佈建職訓合作國際化，推動國內勞動力提升數位就業技能，以擁抱未來更多數位發展契機。