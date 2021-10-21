人本教育基金會今天指控，苗栗某國小楊姓老師任教長達年，慣以體罰、精神及語言暴力羞辱傷害學生，年復一年，受害學生不計其數。然而整個教育體制都不願意面對學生受害的事實，甚至還有人出言要力保。

人本指出，109學年，楊師擔任1年7班導師，開學1個月後，楊師就要求學生做大量的考試習作測驗，再以孩子學業無法跟上、聽寫考試成績不佳為由，要求家長帶至兒童心智科診斷用藥，據了解班上近1／3孩子曾被要求就診。

人本教育基金會執行長馮喬蘭說，楊師任課的班級有28個學生，經調查，1個學生被楊師抓過頭髮、18個學生被言語公開辱罵、7個被罰站超過1節課、4個被不准吃飯。全班僅8個學生不確定是否有遭到楊師不當管教。

人本基金會指出，今年4月10日，家長求助於苗栗縣議員宋國鼎，希望透過宋督促校方正視楊師不適任的狀況，依照程序召開相關會議處理楊師。然而宋國鼎至校關切，校長卻回應此事不一定要召開校事會議處理，拖延將楊師提報不適任教師處理程序。

人本基金會說說，學校去年年底接獲家長申訴，到家長尋求外界介入，長達半年的時間，因校方的消極不作為，楊師在教室內依舊恣意妄為、情緒暴走，打罵仍是該班日常。

人本教育基金會新竹分會主任李慧貞舉今年4月20日為例，楊師一整天都沒有在上課，而是不斷的罵小孩、打小孩，甚至用抹布拍打小孩，讓家長心痛及心驚。

人本基金會今年5月17日式發文要求校方依法啟動調查，8月初致電追蹤校方決議，校長回應：「只聽錄音難認定老師有體罰，校事會議認定楊老師管教方式不當，但未達解聘或停聘，將移送考核委員會。」

人本基金會表示，這一整個教育體制與結構，上至苗栗縣教育處、下至校內同事，依舊傾盡全力的保護、幫助楊師這樣不適任教師繼續留任，而對於26年來遭受老師不當對待、身心傷害的歷屆學生置若罔聞。這樣的制度、這樣的結構，就是共犯，更是孳生不適任教師的溫床。