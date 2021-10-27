今年6月時，林口公所發現位於公園路一帶樹木有不正常的大量落葉，經檢驗，發現有23株欒樹罹患有「樹木癌」之稱的褐根病，立即進行防治作業（戴上容攝）

清除患病樹頭後，依照專家建議先種植灌木（戴上容攝）

林口區忠孝路、公園路及仁愛路上種植上千棵的台灣欒樹，秋節時機金黃景緻營造了繽紛美景。今年6月時，林口公所發現位於公園路一帶樹木有不正常的大量落葉，經檢驗，發現有23株欒樹罹患有「樹木癌」之稱的褐根病，立即進行防治作業，另外為環境永續發展，後續預計將種植500棵喬木。

林業試驗所副所長吳孟玲表示，褐根病是常見的樹木病害，罹患褐根病的樹木可能在短短幾個月間死亡，褐根病會藉由植物根部傳染出去，若民眾發現樹葉異常枯黃、或大量落葉，可以通報區公所以便及早期發現、早期診療，共同維護樹木資源。

林口區公所經建課鄭舒文表示，公所年中巡視時，發現位於公園路上的台灣欒樹有2棵不正常的大量落葉，懷疑樹木染病，由於該路段位於林口區麗林國小旁，常有學生、家長行經，樹木有倒塌風險，危害用路人安全。

鄭舒文說，經與學校溝通後，並配合學校暑假施工，現已將患病樹頭行移除，又為了避免病菌擴散，將毗鄰的樹穴一併處理，並依照專家建議先種植灌木，待土壤健康後，將再重新種植台灣欒樹。

林口區公所藍品畯表示，褐根病對樹木的危害大，且因症狀難以立即察覺，發現時通常已經蔓延，公所日後也會加強仔細巡視，希望能避免樹木再次罹病。

藍品畯說，全球暖化嚴重，樹木除了可以美化環境外，也是環境減碳永續發展的重要資源，公所陸續盤點可植樹的現有公有空間，會陸續依照各處條件，按照各種樹木的的特性種植，預計第一批將會在中山路上種植約130顆紫葳，在明年春天會開始在各路段及公園種植第二批樹木，總計會再新植500棵喬木。