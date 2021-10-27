立委楊瓊瓔邀集相關單位會勘大明國小操場跑道。（王文吉攝）

大雅區上楓國小PU跑道破損嚴重，立委楊瓊瓔爭取修繕經費。（王文吉攝）

大雅區大明國小PU跑道鋪面耗損嚴重，學生運動容易滑倒。（王文吉攝）

台中市大雅區大雅國中、大明國小、上楓國小PU跑道破損嚴重，立委楊瓊瓔及市議員吳顯森27日邀集相關單位會勘，並爭取修繕經費。教育部體育署及台中市教育局允諾補助3校300萬元到700萬元不等，整建工程預計明年動工。

楊瓊瓔及吳顯森邀請教育部體育署學校體育組副組長潘婉馨、台中市教育局副局長葉俊傑實地勘察大雅區大雅國中、大明國小、上楓國小3所國中小，針對校內PU跑道破損嚴重、老舊或有裂縫不平整等問題，爭取修繕經費。

大雅國中校長詹谷原、大明國小校長鮑瑤鋒、上楓國小校長郭國澄指出，學校操場PU跑道嚴重破損，學生運動容易滑倒。3校家長會長也反映，跑道長年使用，已無彈性、龜裂嚴重，多次發生學生運動跌倒，需要改善。

吳顯森議員服務處處長吳呈賢說，他自己也是三和國小家長會長，認為運動場跑道是學生重要的運動空間，許多學校苦無經費，只能修修補補，因此拜託楊立委協助爭取整建經費。

教育部體育署及教育局當場允諾補助整建計畫，每校PU跑道改善工程經費大約300萬元到700萬元不等。體育署提醒，部分跑道需要一併施做擋根牆、排水設施等以利延長跑道壽命，因此整建計畫在專家會勘後需適度修正，請校方務必依據審查意見再提出需求計畫書。

楊瓊瓔表示，學校跑道在晚間也是社區民眾運動場地，因此請學校儘速提計畫，她會緊盯相關單位核定經費，順利的話明年將能動工，9月之前完工，提供給孩子完善的學習環境。