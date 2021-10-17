高雄城中城大火造成46人罹難丶多人受傷，賴清德副總統今天上午前往高雄市立殯儀館為罹難者上香致哀，並前往醫院慰問傷患，賴清德表示，蔡英文總統已指示相關單位，協助地方政府全力幫助居民度過難關，更積極檢討改善法規和制度。外交部也發推文，感謝來自各國際友人的關心和慰問。

賴清德今天由高雄市長陳其邁、副市長史哲及立法委員許智傑、劉世芳等人陪同。賴清德抵達高雄後，首先由市長陳其邁陪同前往高雄市立殯儀館為罹難者靈堂上香，並慰問在場的罹難者家屬，表達深切哀痛與悼念之意。

探視城中城大火傷患，賴清德：積極檢討改善法規和制度。（取自賴清德臉書）

賴清德隨後前往高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院及高雄國軍802總醫院，探視此次火災事故傷患。副總統除關心患者傷勢，為他們加油打氣，也感謝醫護人員搶救的辛勞與付出。

探視城中城大火傷患，賴清德：積極檢討改善法規和制度。（取自賴清德臉書）

賴清德在臉書表示，他沉痛哀悼罹難者，也向家屬表達最深切的慰問。高雄城中城事故，造成嚴重傷亡，他內心深感難過與不捨。因此來到高雄，和陳其邁一起向罹難者家屬致意。

他說，他特別拜託所有收治傷者的各大醫院醫護同仁，一定要盡全力醫治受傷的住戶，給予最妥善的照護，讓每一位傷者都能平安健康出院。也要感謝所有投入救災、搜救及醫療的人員，「你們的英勇拚搏與細心照護，搶救了生命、安撫了傷者，謝謝你們。」

賴清德表示，在災後工作上，蔡總統已指示相關單位，協助地方政府，全力幫助居民度過難關，同時也要更積極檢討改善法規和制度。

外交部今天也在推特發文，衷心感謝台灣的盟友、理念相近的夥伴和友人，在高雄火災後許多關心和慰問信息。在此艱難時期，能獲得全球強力的支持令人感動，也提醒人們他們並不孤單。「謝謝！」

城中城大火發生當天，美國在台協會即發文，對於高雄市鹽埕區發生大火所造成的死傷深感哀慟。並代表美國，在此艱難時刻向罹難者、受影響的民眾和其親屬表達最深切的哀悼之意。

英國在台辦事處也表示，對於高雄火災所造成的死傷深感哀慟。在此艱困時刻，我們向所有受到影響的民眾致上深切慰問，並向罹難者及其家屬表示誠摯哀悼。英國在台辦事處持續與處理此一嚴重事件的台灣相關單位保持密切聯繫。

德國在台協會丶法國在台協會都向罹難者家屬與受傷者致上深切慰問，同時希望所有的傷患能迅速恢復健康。