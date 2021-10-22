市長陳其邁強調，慰問、關懷、安置及重建高市府都會在告別式結束後隨即展開。（袁庭堯攝）

高雄鹽埕區城中城大樓火警死傷慘重，高市府22日在第一殯儀館景行廳為46名罹難者舉辦聯合告別式，高雄市長陳其邁原先並未打算對外發言，但告別式儀式於上午11時結束後，陳其邁接受媒體採訪，他感謝各界對城中城事件的關懷與關心，並表示隨後將陸續開始檢討相關事宜。

陳其邁表示，告別式當中包括各宗教團體及社會各界都陪著罹難者家屬關懷、關心、慰問，也陪著罹難者走完最後一段路，讓家屬們備感溫暖，後續包括慰問、關懷、安置及重建高市府都會在告別式結束後隨即展開，也會針對這次的事件深自檢討，希望讓城市能夠更安全。

蔡英文總統稍早也到現場致意。（袁庭堯攝）

悼念城中城罹難者，22日全國降半旗致意。（袁庭堯攝）

陳其邁指出，未來無論是制度修正、執行面落實、調查過程等後續相關工作，高市府都會不斷檢討，希望能夠撫慰所有罹難者，另外，在醫院部分，目前在加護病房的傷者有7位、一般病房有15位，已經出院的總共有21位，目前還在住院的22人也都逐漸康復當中。

城中城罹難者公祭現場。（袁庭堯攝）

陳其邁說明，醫療專家小組在21日開過會議，他們會持續追蹤、照顧傷者的健康，也請社會大眾放心。再次感謝社會各界對於所有罹難者跟受傷民眾溫暖的關懷，他要代表所有的家屬表達感謝。