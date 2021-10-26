圖為多個民間團體25日在立院外舉行「2021秋鬥啟動」記者會，公布今年秋鬥主訴求、活動時間、活動形式說明，敬邀社會各界鬥陣參與，並以行動劇表達萊豬元年，代議民主失能，公民惟有以直接民意的公投對抗民選獨裁的政府，宣告光復台灣民主的行動展開，也向執政黨喊話，公投「要公開資訊、要公開辯論」，領導人不要閃躲冷處理，讓人民做政策的最終裁判。（趙雙傑攝）

「反萊豬」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」、「公投綁大選」等4大公投案將在12月18日舉行。中廣董事長趙少康直言，民進黨修改公投門檻是「因黨設事」、「唯黨獨尊」，並指民進黨輸了就改規則，只會賴皮，沒有反省能力，他更呼籲總統蔡英文趁早鬆手，別再杯葛年底四大公投案，給台灣和人民的未來一個機會。

趙少康今天(26日)在臉書上表示，刪Ｑ成功，台中第二選區選民寫下歷史，民進黨內隨即傳出提高罷免門檻主張，不檢討面對民意的傲慢態度。趙少康指出，降低罷免門檻是民進黨自己提案，當年陳其邁稱之為「人民的勝利」，結果迴力鏢終究打在自己臉上，想罷免的對象罷不掉就修低門檻，自己人被罷掉又想挾立院多數優勢把門檻拉高，修法因人設事，視國家法治如兒戲，盡顯民進黨雙標態度。

趙少康直言，《公投法》上路初期，因多項民進黨提案的公投失敗，公投法被當時在野的民進黨譏諷為「鳥籠公投」，因此在取得國會過半席次後，修法大幅降低公投成案門檻，但是2018年有三項公投案的結果全不如蔡政府的意，所以民進黨又在去年，在未舉辦公聽會就逕付二讀下，以粗暴手段將公投跟大選脫鉤，企圖降低公投通過機率。在公投與大選分開投票下，全民因此多付出7億元成本。

趙少康諷刺，這真是「門檻高也民進黨、低也民進黨」、「公投綁也民進黨、不綁也民進黨」，這樣「因黨設事」、「唯黨獨尊」的獨霸政黨，全世界除了獨裁政權，還有幾個？對照今年12月18日將舉行的四項全國性公投，再度凸顯民進黨雙標治國的荒謬。而民進黨挾執政優勢，權勢、規則一把抓，玩法弄法毫不掩飾，輸了就改規則，只會賴皮，沒有反省能力，「蔡英文如果還有一點羞恥心，就趁早鬆手，別再強勢主導，杯葛年底4大公投案，給台灣和人民的未來一個機會」。