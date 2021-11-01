為拚年底4大公投，國民黨10月30日起展開凱道夜宿49天，昨晚更舉辦「公投萬聖節」活動，找來資深媒體人趙少康等人，一起玩韓國影集《魷魚遊戲》中的一二三木頭人，吸引不少民眾參與。不過，藍營夜宿凱道活動似乎遇到難關，目前確定申請到的路權僅有11月1日、2日；而11月13日、14日因有路跑活動，夜宿活動確定中斷。

為拚公投，國民黨發起夜宿凱道49天活動，30日第一晚，包括立委蔣萬安、洪孟楷、北市議員徐巧芯等人都到場「陪睡」應援。昨適逢萬聖節，北市議員游淑慧扮成《魷魚遊戲》中的木頭人娃娃、趙少康扮演男主角成奇勳，北市議員羅智強則扮演臥底警察，在凱道大玩一二三木頭人。

「夜宿凱道49天」行動進入第二天，中廣董事長趙少康（左三）、台北市議員游淑慧（右三）與羅智強（左一）等人31日一起參與「公投萬聖節」活動，在凱達格蘭大道上扮演《魷魚遊戲》的角色，與大家一起同歡。（劉宗龍攝）

不過，夜宿活動似乎遇到難關，目前確定僅有11月1日、2日申請到路權。台北市工務局新建工程處10月31日表示，11月1日至12日、15至19日、23至28日均有人申請凱道路權，但無法確定申請人；而1日、2日新工處已初步同意，但最後准駁權在凱道所轄的中正一分局。

中正一分局則指出，目前國民黨夜宿確定已申請到11月1日、2日，3日至6日預計1日上班後有望確定，但13日、14日因有路跑活動，夜宿確定中斷。

據《TVBS》報導，羅智強昨日受訪時表示，跟台北市協調，不希望他們佔用馬路時間太長，所以國民黨會先留三個人在凱道繼續留守，夜宿在人行道。