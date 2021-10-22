10月14日半夜的一把惡火，奪走城中城大樓的46條人命、43人受傷，今（22）日舉行罹難者聯合告別式，家屬悲慟中送走親人，罹難者化成一縷輕煙！對於陳其邁團隊來說，未來是戀棧權位抑或依據自己連日來不下數10次的「不迴避責任」之說，一肩扛起責任而下台，考驗才正要開始！

城中城發生大火後第9天，罹難者今舉行家祭和公祭告別式，一場大火不僅造成46人罹難，創下高雄有史以來的最慘重傷亡的火警，也燒出老舊大樓的消防安檢及在底層生活的人民無奈。

高雄市政府在絢爛的國慶焰火之後，還沉醉在焰火連假期間營造出疫情以來的經濟和觀光復甦以及空前成功的喜悅之中，第4天突然發生了城中城大火，重大傷亡慘劇的一場大火，不僅燒掉喜悅，也讓因罷免前市長韓國瑜補選上任的陳其邁及其團隊始料未及。

市長陳其邁今（22）日一早在罹難者告別式會場現身，雙手合十向宗教團體致意感謝。（袁庭堯攝）

上任後，打著「緊緊緊」口號的市長陳其邁，在大火發生後，採低姿態面對罹難者家屬，更是一日出現殯儀館數次，親自彎腰傾聽家屬心聲及需求，展現政治人物的十足誠意，貼身幕僚透露，「只要家屬想見市長，市長就會來，完全以家屬的時間為準，市長會一一握緊每位家屬的手」。

城中城大火，外界認為除兇嫌黃格格縱火引發火警之外，市府對於城中城老舊的大樓消防安檢缺失、缺乏對弱勢群族的關懷、戶政系統的失靈出現一片撻伐聲，有家屬更要求市長陳其邁為46條人命應下台負責，面對災後責任淪為藍綠口水戰，陳其邁不下數10次對外表示，「做為高雄市的家長，心痛如刀割，我不會迴避我的責任」。

今告別式結束後，市府幕僚透露，市長原本不受訪，但臨時在媒體要求下，改為3分鐘的短暫說明，陳其邁對外表示，「告別式後，將啟動檢討相關事宜」；對於是否下台，絕口不提。

罹難者家屬日前曾拋問「親人回不來了，如果市長不下台負責，再多做任何事都沒意義；就像東西壞了、過期了，只是換包裝而已，可以繼續用嗎？」，在告別式結束之後，檢討完了之後呢？