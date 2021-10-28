在首屆Intel Innovation活動之中，英特爾回歸了以開發者為本的精神，強調對社群的重新承諾和跨越軟體與硬體的開發者優先策略。英特爾宣佈了一系列新產品、開發者工具和技術，專注於成就開放生態系統，確保開發者可以選擇使用他們所偏好的工具和環境，並在雲端服務提供者、開源社群、新創企業等方面建立信任和夥伴關係。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，作為原始英特爾開發者論壇的創設者，我很榮幸能夠聚集來自橫跨整個生態系的人們，一同探索未來科技。開發者是數位化世界－一個由半導體所支撐起的世界中真正的超級英雄。在我們用盡元素週期表來解開矽的魔力、啟發開發者才能之前，我們不會停下腳步。攜手同行，我們可以領導一個創新的新時代。

英特爾詳細介紹對開發者的關鍵投資，包括更新、統一和更全面的Developer Zone、oneAPI 2022工具包和新的oneAPI卓越中心，所有這些努力都是為了讓開發者更容易取得資源，並簡化跨中央處理器（CPU）與加速器架構的開發。

Developer Zone為改善參考設計、工具包和其它橫跨AI、客戶端、雲端、5G邊緣和遊戲的資產易用性，新資源為開發者提供了包含英特爾關鍵軟體產品的綜合Intel Developer Catalog，以及升級的Intel DevCloud開發環境，以便在各種英特爾最新硬體（CPU、GPU、FPGA與加速器等）和軟體工具上測試和執行工作負載。

oneAPI 2022自去年推出之後，英特爾正準備推出具有900項新功能的oneAPI 2022工具包，其可透過首個統一C++∕SYCL∕Fortran編譯器和Data Parallel Python，為CPU和GPU增加跨架構的軟體開發功能，並擴展了Advisor加速器效能建模，包括視覺化效能熱點的VTune Flame Graph，並透過延伸後的Microsoft Visual Studio Code整合和Microsoft WSL 2支援提高生產力。

oneAPI卓越中心部份，英特爾宣布11個新的合作夥伴，以提供策略程式碼連接埠（strategic code port）、額外的硬體支援、新技術與服務及課程開發，推動生態系進一步採用oneAPI。這些合作夥伴包括橡樹嶺國家實驗室、加州大學柏克萊分校、達蘭大學和田納西大學，同時也擴大了Intel Graphics and Visualization Institutes of XeLLENCE的規模，使其成為oneAPI卓越中心。

英特爾正在執行其產品和製程路線圖，並加速橫跨四股超級力量（superpowers）創新節奏－無所不在的運算、雲端到邊緣的基礎設施、廣泛的聯網性，以及人工智慧－讓開發者能夠推動破壞式創新、持續發現和產生影響力。