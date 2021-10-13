交通部配合行政院振興五倍券推出240萬份國旅券，另針對旅行社規劃11.1億元獎勵金，即日起辦理以平日為主的2天1夜以上旅遊、旅客15人以上（離島地區6人以上）的團體旅遊，住合法旅宿並使用合法交通工具，並包裝觀光局所列行程條件至少達2項者，可向觀光局申請獎勵補助，每團上限為2萬元。

觀光局表示，補助要點中的行程條件，包括旅行業可聘用無雇主導遊或領隊擔任隨團人員，提供其帶團機會，也可安排自行車遊程，或規劃行程至觀光局百大經典小鎮、觀光遊樂業、經濟部公告之觀光工廠或創意生活產業、文化部及各縣市所屬展館、農業委員會公告之休閒農場、原住民族文化發展中心、台灣客家文化館及六堆客家文化園區、環境保護署公告之環境教育場所、國軍退除役官兵輔導委員會所屬農林機構、或至離島地區如金門縣、連江縣、澎湖縣、屏東縣琉球鄉、台東縣綠島鄉或台東縣蘭嶼鄉等地。

觀光局預估，在獎勵金刺激之下，預估可帶動約105萬人出遊，創造約66億元的觀光產值。旅行社辦理以平日為主的旅遊天數2天1夜以上（假日未超過1天），旅客人數達15人以上、安排至離島地區旅客人數達6人以上之團體旅遊，住宿合法旅宿並使用合法交通工具，並包裝觀光局所列之行程條件至少達2項者，可向觀光局申請獎勵補助，每團上限為2萬元，每家旅行社以補助20團為限，設有分公司者每一家分公司可再增加3團。

觀光局強調，景點豐富、主題多元，是本次推廣特色團體旅遊的目標，盼透過獎勵措施鼓勵旅行業者包裝優質特色團體旅遊產品，吸引民眾參團體驗台灣之美，擴大對食、宿、遊、購、行等觀光關聯產業內需消費效果。