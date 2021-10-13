嘉義縣政府與國發會「My Data數位服務個人化平台」合作，打造「嘉義縣一站式便民服務網」，財稅局也把民眾最相關的稅務申辦項目結合 MyData平台應用，鼓勵民眾以網路替代馬路。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣推一站式便民服務網！祭出5萬元禮券供使用者抽獎。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

財稅局長蕭俊明說，為防範疫情，鼓勵民眾以網路替代馬路。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

綜合規畫處長郭凱迪表示，縣府連續3年爭取到國發會最高額度補助，打造了「嘉義縣一站式便民服務網」，導入全國各縣市最多線上申辦服務。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為提供即時有效加值服務，嘉義縣政府與國發會「My Data數位服務個人化平台」合作，打造「嘉義縣一站式便民服務網」，財稅局也把民眾最相關的稅務申辦項目結合 MyData平台應用，鼓勵民眾以網路替代馬路，免出門就能享受線上申辦便利性，並加碼辦禮券抽獎，只要民眾12月底前，運用「嘉義縣一站式便民服務網」成功線上申辦任一稅務服務，就符合抽獎資格，每位中獎者可獲500元禮券。

財稅局今特別舉辦嘉義縣政府MyData稅務服務推廣記者會，財稅局長蕭俊明說，為防範疫情，鼓勵民眾以網路替代馬路，所以財稅局積極與縣府合作，特別選擇與民眾最相關的稅務申辦項目結合 MyData平台應用，透過縣府一站式便民服務網，讓民眾不用花時間在多個網站搜尋不同類型的服務，提供一步到位的線上申辦，方便節省民眾的時間與成本。

財稅局推動的MyData應用線上稅務申辦服務，包含使用牌照稅身心障礙減免、委託轉帳代繳(領)定期開徵稅款使用牌照稅、房屋稅、地價稅、地方稅轉帳退稅、地價稅申請自用住宅稅率、房屋稅申請變更房屋使用情形或拆除、房屋稅低收入戶減免等8項線上稅務服務。

綜合規畫處長郭凱迪表示，縣府連續3年爭取到國發會最高額度補助，打造了「嘉義縣一站式便民服務網」，導入全國各縣市最多線上申辦服務，減只要透過智慧型手機或個人電腦，進行身分驗證後即可申辦多項線上申辦業務，未來將持續擴充線上申辦項目，提供更便捷有感的服務。

為推廣此項便民服務，財稅局與綜合規畫處加碼全聯禮券抽獎，只要民眾在12月底前，運用「嘉義縣一站式便民服務網」成功線上申辦任一稅務服務，就符合抽獎資格，將抽出100名幸運兒，每位中獎者可獲得500元全聯禮券。