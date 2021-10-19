疫情影響全球，讓人們對網路更為依賴，但同時也大幅增加網路資安風險。趨勢科技調查指出，現今黑市上最為熱賣的商品前三名正是與民眾每日生活息息相關的個人資料，包括網路服務帳號、遊戲帳號、信用卡資訊，為黑市熱賣品前三名。其中最低者甚至不到新台幣30元就能買到，無價的個資淪為價格低廉的交易商品，一旦遭到利用，甚至可能帶來無法估計的損失。

疫情帶動各樣線上活動及服務愈趨活躍，民眾大量註冊各類型網路服務，卻也為駭客開啟了另類「宅經濟」商機，常見手法如透過假冒合法網路服務進行釣魚詐騙，伺機在民眾登錄資料的同時竊取重要個資再轉手盜賣，陷阱之多讓人防不勝防。

趨勢科技觀察指出，現今黑市上最炙手可熱的商品正是與民眾生活息息相關的個資，其中最受到歡迎的前三名分別是網路服務帳號（包含銀行、社交軟體、影音串流平台等）、遊戲帳號及信用卡資訊。其中，最低只需花費30元台幣（1美元）就能在黑市購買到信用卡資訊，而影音串流平台帳號竟然也只需花費平均在新台幣30～100元（1至3美元） 即可購買。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，在疫情時代，對消費者而言最大的資安問題就是如何保護自己的個資。疫情徹底改變了所有人的行為模式，過去這段時間民眾為了防疫，對網路服務的依賴程度比起過去的任何一個時刻都更深，無論大小事皆在彈指間完成。

洪偉淦強調，當有如此多的網路服務需要透過提供個資來註冊，潛在的個資外洩風險勢必增加，民眾儘管小心翼翼的保護這些重要個人資訊，卻很難總是做的面面俱到。因應新型態的生活方式，民眾除了保持警覺心，運用專業工具來輔助資訊安全仍是必要的，如此才能及時回應變化莫測的駭客手法，避免成為不法集團榨取利益的商機。

有鑒於資安問題加劇，趨勢科技推出PC-cillin 2022雲端版，強化防毒、防駭、防詐功能，今年更首創新增個資保鑣服務，全力守護民眾的無價個資。

此外，C-cillin 2022雲端版的個資保鑣搭配個資外洩追蹤機制，可以主動監測用戶個資是否在暗網中遭到外洩，個資監測項目包含電子郵件、密碼、網銀帳號、信用卡號、社群帳號，以及手機、駕照和護照等資訊皆有涵蓋，一旦監測到用戶個資暴露在洩漏事件中，將即時提供預警通知，並提供應變建議，以避免損害擴大，提供最全面的安心防護。