和潤企業連續二年與安得烈慈善協會合作，秉持「做好事 一起來」的精神，今年更是擴大參與對象，邀請了合作企業夥伴，包括台新綜合證券、資誠聯合會計師事務所、大同世界科技共襄盛舉，由和潤總經理林彥良、安得烈執行長羅紹和共同揭開「和潤豐Food愛，幸福無所不在」全台總動員序幕，象徵和潤、安得烈與合作企業夥伴們一同攜手將「豐Food愛」送到全台。

和潤今年增額認購至600箱食物箱，也特別向友善耕作稻農採購宜蘭嚴選優質米，贈予安得烈食物銀行分送給數百個弱勢家庭，兩年累積1600個家庭受惠，全台志工服務超過250名員工投入食物箱包裝、物資整理行列。

為了落實真心關懷，今年也特別號召全台和潤人「一人一卡片 鼓勵不停歇」，透過文字書寫與繪圖，鼓勵千名孩童積極面對疫情生活、正向思考，也讓公司同仁充分了解到「你的小小日常 是可以讓這群孩童幸福如常」。

林彥良表示，安得烈協會長期以「食物銀行計畫」援助台灣地區5000多位弱勢、貧困家庭的孩童，每月奔波籌募款項及物資，提供即時、需要的資源，幫助受助兒少的身心健全發展。今年疫情升溫，急需物資的家庭數量大增，食物銀行人力、物資需求也大幅受到影響，在這個艱困的時機，越需要重視這個社會問題，更需要雪中送炭，也呼籲自家員工自主性給予社福團體一些支持的力量。

和潤成立至今22年，長期關注社會公益議題，期許自己以企業公民的角色善盡社會責任，一點一滴將企業力量灌溉在這片台灣土地上，希望喚起更多社會大眾一同共襄盛舉，藉此達到拋磚引玉之效果，促進社會大眾對於弱勢家庭兒少的重視。