北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩在北韓勞動黨76週年黨慶活動上，敦促官員面對「嚴峻」經濟情況，將重點放在改善人民生活。

報導說，昨天是北韓勞動黨成立76週年紀念日，金正恩在黨慶活動上向齊聚一堂的官員發表演說。

據報北韓首都平壤（Pyongyang）舉行藝術表演、慶祝活動及煙火秀，但沒有大型閱兵。這類場合有時會舉行閱兵。

南韓聯合新聞通訊社昨天報導，北韓低調紀念黨慶，因今年不是逢五逢十的年分，而且上月已經舉行建政閱兵式，因此未傳出舉行大型黨慶活動的消息。

北韓「勞動新聞」（Rodong Shinmon）和北韓中央通信社等官媒昨天凌晨起就刊登大批黨慶報導，主要強調國務委員會委員長金正恩為民奉獻的事蹟、中國等友邦送花及致電祝賀等。南韓軍方也沒有發現北韓準備閱兵的跡象。

北韓因核子和武器計畫，多年來遭到國際制裁，經濟深受重創，豪雨成災也讓糧食短缺問題雪上加霜。

根據路透社上週取得的聯合國人權調查員報告，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，北韓採取自我封閉，陷入更嚴重孤立，讓最弱勢群體面臨挨餓。人道主義局勢持續惡化，恐會演變成危機。

金正恩的演說多半聚焦黨務。他表示，全國面臨的「巨大任務是調整和發展國家經濟」，以及實現最近黨內和政府會議上確立的經濟目標。

他還說：「儘管情況嚴峻，讓空前艱鉅工作不斷往前推進的唯一途徑就是全黨團結。」

金正恩表示，官員不應渴望特權和優待，而是「應時時考量他們的運作是否會侵害人民利益或造成人民困擾」。

美國國務院7日指控金正恩政權是造成北韓人道主義局勢惡化的元凶。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在華府的簡報會上說，金正恩政權「持續剝削自家百姓，侵犯他們的人權，且資源未用在該國人民身上，而是用來發展自身非法大規模殺傷性武器和彈道飛彈計畫」。普萊斯也提到，美國支持提供北韓人道援助相關行動。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1101011