根據韓媒報導，近日有脫北者透過下藥方式迷昏邊境警守衛，北韓最高領導人金正恩在知情後震怒，並罕見下令抓回脫北者，指稱「不惜一切代價要將叛國者抓回嚴懲。」

《每日北韓》（Daily NK）網站報導，北韓有一家四口人近期透過下藥將邊境守衛迷昏的方式，叛逃到中國。北韓國家安全部在得知此事後，收到金正恩的命令，將全力追捕這一家人，並期待中國當局能夠配合。

報導指出，居住在中國與北韓邊境兩江道金亨稷郡的一家日四口人，他們在本月1日清晨越過了邊境，穿過鴨綠江進入中國。知情人士指出，金正恩在2日得知這項消息，便下令全力追捕。

據了解，金正恩下令追捕脫北者，是相當罕見的情況。原因就是這一家人是因為在寒冷天氣中，向邊境守衛下藥，才得以成功渡河。

報導指出，這一家人平時以走私為生，跟邊境守衛的關係向來都不錯。他們原本就預計趁著交情不錯的守衛執勤時，向他下藥。而他們也真的將計畫付諸實行。

這一家人在得知交情不錯的守衛會在1日當天執勤後，就將摻有安眠藥的蘇打水跟麵包送給守衛；同時也為他執勤的下屬也預備了食物，假裝關心、照護了他們的需要。

因為這家人向來以走私為生，對於邊境的環境很熟悉，知道所有能抵達中國的路徑，也知道巡邏隊都在哪出沒，所以渡河並不困難。

在這家人成功脫逃之後，在隔日金正恩以及國家安全部就收到了相關報告。隨後金正恩就下令「不惜一切代價抓捕叛國者，嚴懲他們，達到殺雞儆猴的效果。」

報導指出，北韓已經向在中國境內的特工發出任務，要求追捕這一家人。並且也發函給中國公安以邊境巡邏部門，期待可以一起合作。但是消息人士指出：「中方似乎不太配合，因為配合遣返脫北者可能會招來國際譴責。」

報導指出，金正恩認為脫北者針對邊境守衛下藥的行為，是嚴重傷害軍民關係的作法。他也因此同步呼籲，要針對邊境的北韓民眾進行全面的意識形態審查。

因此國家安全部的特工在2日前往了金亨稷郡，單獨會談了當地行政、政治與安全的官員，嘗試全面了解本次脫逃事件。會談中特務向當地的官員說明「你信任的市民會向你下藥，甚至做出更嚴重的事情，就是為了要脫逃。」並且要求徹查士兵經常把自己的物品放置在那些居民的家裡，並且禁止士兵前往人民的私人住宅。

消息人士指出，被下藥迷昏的邊境守衛，也在事件發生後立即被單獨訊問。

根據參謀長的說法，叛逃的一家人在當地的經濟情況不錯，甚至因為家庭中沒有非法的邊境人員、叛逃者，也沒有家庭成員因為犯罪而被迫勞動，被稱為「革命家庭」（revolutionary family）。

但即便背景良好，參謀長指出這一家人近期開始抱怨「邊境築起了混擬土牆根高壓電線。」這讓他們擔心未來無法在靠走私為生，這會讓他們無法像人，只能像動物一樣生活。據悉在他們發現政府逐漸築起高牆的時候，就曾說過「今年會是關鍵。」

報導指出，因為這一家人的叛逃事件，北韓邊境的氣氛相當低迷。