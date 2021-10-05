中租-KY（5871）8月自結合併營收61.5億元 攀今年新高 15:312021/10/05 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中租-KY（5871）8月自結合併營收61.5億元，攀今年新高，較去年同期成長21％，1月至8月累計營收為新台幣466.5億元，年增22％；累計1月至8月合併稅後純益為新台幣141.9億元，年增31％，累計每股稅後純益（EPS）為9.66元，營運表現不畏新冠疫情，獲利表現亮眼，持續居租賃業產業領頭羊地位。 群電9月營收36.74億元創單月新高 第三季營收首破百億元 《電機股》亞德客-KY9月營收年增2成 前3季完勝去年全年 #中租-KY #今年新高 #新台幣 #較去年同期 #合併稅後純益 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 信邦Q3營收66.57億 創單季新高 04:102021/10/05 證券．權證 《光電股》華興9月營收雙升 Q3營收續揚 12:022021/10/05 財經 亞德客-KY前九月營收創新高 5日股價卻走跌 12:232021/10/05 財經 9月業績公布－安力不畏限電 月增可期 04:102021/10/05 證券．權證 《金融股》京城銀前3季獲利續登高 Q4審慎因應市場變化 07:472021/10/05 財經 晶片需求暢旺 矽格Q3營收續創新高 09:102021/10/05 財經 《電子零件》信邦今年業績再戰高 外資喊買 11:112021/10/05 財經 聚鼎整合TCLAD系統有成 明年不看淡 04:102021/10/05 產業．科技 和勤9月營收 同期新高 04:102021/10/05 證券．權證 《鋼鐵股》中鴻Q3營收續揚 Q4成本降助穩獲利 11:282021/10/05 財經 《鋼鐵股》運錩現增喊卡 Q3營收再拚新高 14:352021/10/05 財經 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 晶片荒難解！台積董座霸氣嗆「有人囤貨」網暴動：黑手是他 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 張錫：這波台股修正已到尾聲 注意5G - 財經 - 工商 台股上沖下洗近300點 8檔投信撐腰股好強 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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