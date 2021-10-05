中租-KY（5871）8月自結合併營收61.5億元，攀今年新高，較去年同期成長21％，1月至8月累計營收為新台幣466.5億元，年增22％；累計1月至8月合併稅後純益為新台幣141.9億元，年增31％，累計每股稅後純益（EPS）為9.66元，營運表現不畏新冠疫情，獲利表現亮眼，持續居租賃業產業領頭羊地位。