前三季獲利大舉成長33%，合庫金董座雷仲達再率子公司董總及高階經理人凝聚戰力。多家金控前三季獲利在上週五揭曉，其中合庫金前三季稅後淨利為165億元，不僅較去年同期大幅成長33%，還創下成立以來歷史新高，對此，雷仲達再領軍旗下7家子公司董總和金控、銀行高階主管舉辦「策勵營」，集思廣益的同時更凝聚戰力。

合庫金於今年底即將成立滿10周年，此次的高階策勵營是在8日、9日於新竹豐邑喜來登大飯店登場，為期2天，除檢視集團年度經營成果外，並對中長期經營策略進行深度研討，以紮實經營利基及整合集團資源，提升營運綜效。

雷仲達表示，公司內部雖已有例行性會議掌握各子公司的經營動態，但這次活動特別由公司會議室移師飯店舉辦，讓各子公司高階主管們有更多面對面的溝通機會，利用不一樣的氛圍增進彼此的互動，更有助於未來各項業務的配合及推展。

對於金控旗下合庫銀行於辦理企業及勞工紓困融資表現亮眼，在央行中小企業專案貸款，戶數及核准金額皆為全體銀行排名第一，雷仲達也相當肯定這些成果展現，接下來在推廣使用數位振興券、金融支援青年創業，合庫亦不遺餘力以發揮金融穩定力量。

在推動ESG方面，合庫金也指出，今年6月已創公股金控之先河新設「永續辦公室」，為集團擘劃永續策略藍圖，而明年度營業政策之首將為「升級治理接軌國際，形塑永續經營典範」，以宣示實踐ESG之決心。