合庫金控於今年底即將成立滿10周年，在本月8日及9日由合庫金控董事長雷仲達親自率領7家子公司董事長、總經理及高階主管，於新竹豐邑喜來登大飯店舉辦「110年合庫金控高階主管策勵營」，藉由活動檢視集團年度經營成果外，並對中長期經營策略進行深度研討，以紮實經營利基及整合集團資源，提升營運綜效。

合庫金控董事長雷仲達表示，公司內部雖已有例行性會議掌握各子公司的經營動態，但這次活動特別由公司會議室移師飯店舉辦，讓各子公司高階主管們有更多面對面的溝通機會，利用不一樣的氛圍增進彼此的互動，更有助於未來各項業務的配合及推展。

合庫金控截至今年9月底止，合併稅後淨利165億元，已較去年同期大幅成長33％，創下成立以來歷史新高，另積極配合政府政策，旗下合庫銀行於辦理企業及勞工紓困融資表現亮眼，在央行中小企業專案貸款，戶數及核准金額皆為全體銀行排名第一，在推廣使用數位振興券、金融支援青年創業亦是不遺餘力，以發揮金融穩定力量。

此外，合庫將ESG融入企業經營理念，今年6月創公股金控之先河，新設「永續辦公室」，為集團擘劃永續策略藍圖，而明年度營業政策之首為「升級治理接軌國際，形塑永續經營典範」，以宣示實踐ESG之決心。

展望未來，集團各子公司秉持精益求精態度，在自身金融領域中提供客戶更多元創新之金融商品及服務，為合庫集團下一個黃金十年奠基。