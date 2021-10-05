高教工會日前公布超過一半以上的私校28年未調漲鐘點費，引發社會關注。而事實上，高教工會得以取得這些資料，是打了辛苦一場仗所得的結果，也是對教育部資訊不公開的痛擊。

去年高教工會發現教育部每年透過要求各大專校院填寫「教育部大學校院校務資料庫」與「全國技專校院校務基本資料庫」等兩個填報系統，藉以了解各大專校院之教育資源、研究能量、基本校務等資訊；其中，「私立大專校院兼任教師鐘點費」也是各校需要填報的資料。

然而，教育部掌握到的兼任教師鐘點費資訊，並未被公開在教育部設置之「大專校院校務資訊公開平臺」網站上。高教工會去年10月、11月兩次發文給教育部要求依《政府資訊公開法》公開校務資料庫中之各校兼任教師鐘點費，卻被教育部拒絕。

高教工會辦公室主任陳書涵表示，他們向行政院訴願審議委員會提出訴願申請，今年三月訴願結果出爐，教育部敗訴，應該公開兼任教師鐘點費資訊。訴願委員提醒教育部：公開政府資訊本身即具公益性，不問人民要求政府公開資訊之動機及目的為何，即得依該法請求政府公開資訊，乃是現代民主國家建立透明政府及公眾監督政府所必要的機制！

高教工會秘書長陳尚志說，各大專院校都會將教師鐘點費資料彙整到教育部，而這些資料根本談不上是祕密，但教育部竟然不公布。既然民進黨政府任用唐鳳為行政院政務委員，以「開放政府」為自我標榜，那麼主動公開不涉及個資或機密的政府資訊，應是最基本的第一步。

高教工會要求，教育部應該再公布更多大學校務的資訊，例如：與學生息息相關的實習生與兼任助理勞動條件、社會大眾關心之退休軍公教轉任私校的「雙薪肥貓」人數、未受勞基法保障之兼任教師被私校不續聘之理由、私校董事的血親任職各校情形之利益迴避問題等。