由拜耳、Puma和ThyssenKrupp等69家德國大企業11日聯合發表公開信，敦促新政府上台後100天內，以明確與可行辦法推動包括再生能源和強化碳定價系統等政策，來達成2015年巴黎協定的氣候目標，因為環保政策是剛結束的國會選舉的重大議題。