德國大企業聯合發公開信 要求新政府力推環保政策 21:082021/10/11 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由拜耳、Puma和ThyssenKrupp等69家德國大企業11日聯合發表公開信，敦促新政府上台後100天內，以明確與可行辦法推動包括再生能源和強化碳定價系統等政策，來達成2015年巴黎協定的氣候目標，因為環保政策是剛結束的國會選舉的重大議題。 盤中零股交易近一年績效檢討 小資錢進大立光 股王夢落空 促參招商224億獲招商卓越獎 新北再度蟬聯六都招商王 #系統 #聯合 #德國 #大企業 #公開信 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠傳攜手供應商 改善偏鄉數位學習環境 15:392021/10/11 寶島 陸港觀盤－監管最嚴厲時期已現 未來有望見到正面信號 04:102021/10/11 全球財經 人力銀行驚見「奧客」職缺 他看工作內容傻了 知情人曝真相 12:072021/10/11 生活 東北限電 肇因低碳轉型能力不足 04:102021/10/11 產業財經 舉報外媒負面報導 貴州官員受表彰 04:102021/10/11 焦點新聞 越南超過200萬員工大逃脫 企業撒錢哀求也沒用 19:172021/10/11 財經 專家示警 錢淹腳目的日子將近尾聲 04:102021/10/11 全球財經 歐股布局 關注景氣循環、數位轉型及ESG 13:082021/10/11 財經 紐時：中國軍力強大 武統台灣已可想像 美中恐因台灣問題 引爆戰火 04:102021/10/11 焦點新聞 社評／大陸電荒的能源轉型啟示 04:102021/10/11 焦點新聞 煤炭股飆不停 陸發改委喊庫存明顯提升 12:092021/10/11 財經 財經熱門新聞 越南超過200萬員工大逃脫 企業撒錢哀求也沒用 - 財經 美經濟復甦沒力？就業爆冷拉警報 外媒：這群人不想工作 - 財經 公股金控：台股明年股息上看2.4兆 - 財經要聞 - 工商時報 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 財經 默克新冠口服藥成本超低 「40倍暴利」遭批：扯爆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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