來自大陸118座城市共600多家風電企業17日在北京市發起「風電夥伴行動，零碳城市富美鄉村」行動計畫。該計畫主要支持大陸城市工業領域零碳化進程，打造零碳電力基地，幫助東北再振興和西部大開發，緩解中東部減排壓力。

香港信報報導，行動計畫提出，在地方積極的規劃政策、併網政策和金融政策支持下，海上風電力爭在2024年全面達到平價，為沿海地區能源轉型和經濟持續發展提供新動能，服務海洋強國戰略。「十四五」期間，在高品質推進廣東省、浙江省、江蘇省等地海上風電開發建設的同時，努力推動山東北部、閩南外海、廣西北部灣，以及海南省的海上風電規劃建設。

此外，地方力爭2021年底前啟動首批10個縣市總規劃容量500萬千瓦示範項目，「十四五」期間，在全大陸100個縣，優選5千個村，安裝1萬台風機，總裝機規模達到5千萬千瓦。風電力爭在2025年將陸上高、中、低風速地區的度電成本分別降至人民幣（下同）0.1元、0.2元、0.3元，將近海和深遠海風電度電成本分別降至0.4元、0.5元，對地方經濟發展形成強而有力支撐。