大陸互聯網巨頭網易執行長丁磊17日表示，要令音樂版權的激勵價值充分發揮出來，目前最有效的方法是建立一個公平、公開、透明的版權治理模式，尤其是版權交易體系。

香港經濟日報報導，丁磊17日在中國國際版權博覽會中表示，網易旗下音樂串流平台網易雲音樂，正在加快建設版權即時數據系統，近期將會開放給所有的版權方，版權方可以即時查看播放數據、版權結算數據，目前已經有超過170家版權方接入。

丁磊指出，目前的分配機制更有利於金字塔頂端的少數音樂人，有將近一半的音樂人月收入不到人民幣2千元，因此應該要探索一個向音樂人傾斜的更合理的分配機制，盡可能地保護創作者，進而激勵他們貢獻更多的生產力。

丁磊又指，絕大多數過去是獨家版權的音樂，現在依然無法在其他平台聽到、買到、看到，呼籲所有企業要充分遵守監管的規則，真正下定決心解除音樂版權的獨家壟斷和變相壟斷。