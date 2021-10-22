台灣大哥大宣布已通過國家通訊傳播委員會(NCC) 5G SA (Standalone，獨立組網)系統審驗，為國內首家通過官方審驗的電信業者，可提供真正的SA服務。SA技術將解鎖5G的完整潛能，讓5G不只是「速度快」、更是「反應快」，真正開創智慧醫療、車聯網、智慧工廠等各式應用場景，台灣大期盼運用SA技術助攻台灣眾多產業「能所不能」，與合作夥伴一起開發更多創新應用，搶占商機。

台灣大技術長郭宇泰指出，5G發展自NSA邁向SA，在網速上，如同將普通跑道升級為專業賽道，網路可以跑得更快、更順暢；但更重要的是，SA可以讓5G提升為一個十項全能的比賽，不只是「跑得快」的單一維度，還需要運動員展現耐力、爆發力或技巧，透過SA解鎖5G完整功能，呈現即時反應、高效能、海量鏈接等多維度的的新應用，不僅在消費端如雲端遊戲體驗將更顯著提升外，更能進一步帶動更多元的5G垂直應用服務，為台灣整體環境創造更多價值。

依據GSA公布的最新資料，目前全球僅12個電信營運商於9個國家提供SA商用服務，台灣大哥大繼7月獨步全球，聯手聯發科、諾基亞結合700MHz、 3.5GHz頻段，在實驗室外成功完成SA 5G載波聚合測試後，又協同諾基亞於8月完成5G SA建置，現在更成為台灣第一個通過官方SA審驗的電信公司，在尖端的SA網路技術佈建上，在國內取得絕對的領先優勢，放眼國際亦位於領先族群。

台灣大針對5G室內涵蓋的物理限制，不斷尋求突破與優化，今年7月間即首開先河，測試運用SA 5G載波聚合，將涵蓋距離再延伸約35％；在SA環境下，運用載波聚合技術結合不同頻段，速率又較單頻提升約30％。

為了將最新的科技服務帶給用戶，台灣大已緊鑼密鼓展開SA終端測試，目前已有數款終端通過測試，未來SA服務將依各終端商的韌體更新時程而定，台灣大已做足準備，要以最先進的技術應援台灣消費者與各產業。