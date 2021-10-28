隨著AI、大數據的技術不斷創新，加上全球少子化與高齡化趨勢及新冠肺炎疫情爆發等種種因素，帶動智慧醫療快速發展，2021年全球智慧醫療市場已達1840億美元的規模，預估2025年將達到2760億美元。有鑑於此，台灣之星今日宣布，攜手「昌泰科醫」，透過5G特性，更有效率地實踐預防醫學。

台灣之星極布局5G物聯網，至今已跨足智慧場域、智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧能源、智慧製造、智慧家庭、智慧教育與辦公等超過24個多元產業領域，其中在智慧醫療領域表現更是亮眼，不僅用戶數與去年同期相比成長高達4成，相關營收年增幅更達203%。

根據世界衛生組織(WHO)定義，智慧醫療是數位醫療的延伸，是資訊與通訊科技在醫療及健康領域的應用，範疇包括：醫療健康資訊、個人醫療、遠距醫療與照護、行動醫療、穿戴式裝置等；而台灣擁有領先的資訊與通訊科技、普及的數位環境及優質的醫療量能，都是未來發展智慧醫療的重要利基，加上5G正式商轉後，預期將為各項智慧應用帶來關鍵性的發展。

台灣之星今日宣布，智慧醫療領域再添新夥伴，攜手專注心血管預防醫學的「昌泰科醫」合作，透過5G高網速、大連結、低延遲三大特性，將能更有效率的傳輸受測者的指動脈檢測數據，並透過雲端AI 健康管理平台即時運算分析，提供使用者包括心律不整、血管阻塞程度等心血管健康狀態與完整性的長期健康趨勢分析與建議，讓醫事人員可隨時遠距了解受測者狀況，及提供專業醫事團隊服務，未來可廣泛應用在個人、家庭、企業的健康管理，乃至於輔助醫療、照護機構，共同促進醫病關係、國人預防醫學領域進步。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，隨著台灣醫療持續進步及科技的快速發展下，未來醫學發展從「治療」走向「預防」已是全球共同的趨勢；而在近年新冠肺炎疫情的影響下，智慧醫療將會是後疫情時代醫學發展的一大重點，其中遠距醫療更是其中的關鍵發展項目。過去我們長期布局智慧醫療領域，相繼攜手包含緯謙科技、Funique VR等企業合作夥伴，整合大數據、人工智慧、雲端服務與VR技術等，持續投入一站式智慧醫療轉型服務發展，與去年同期相比，已成功創造3倍以上的營收成長；此次擴大與「昌泰科醫」合作，借重其在智慧醫療領域深耕多年的專業經驗，再結合台灣之星客製化的5G企業連網解決方案共同布局，並將應用場域從醫院擴展到社區，落實促進國人健康生活的目標。