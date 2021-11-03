亞馬遜向求美國聯邦傳播委員會(FCC)正式提出申請，期望可以在明年底前發射及營運兩枚原型網路衛星，力拚和SpaceX公司星鏈計畫一較高下，低軌衛星明年整體產業榮景可以預期，台系各領域也都有相關概念股，也引發個股前景想像空間。

亞馬遜其實早前已經發布關於衛星的「古柏計畫」(Project Kuiper)，且斥資至少100億美元，擬打造3236枚這類衛星，亞馬遜最新表示，將繼續投資古柏計畫，也接近全面投產，將準備為全球數以千萬計顧客提供服務。

低軌衛星優勢的優勢眾多，首先，低軌衛星訊號傳輸快、低延遲，可滿足人工智慧(AI)、物聯網、車聯網等新興應用，再者，低軌衛星有強大的訊號覆蓋率，滿足偏遠地區需求，以及自動駕駛採用低軌道衛星來導航，最後，隨著低軌衛星產業的發展，其製造、發射成本大幅下滑，火箭發射因可重複利用使成本降低，射頻元件與天線技術突破，效能大幅提升。

2020年衛星產業營收規模約2710億美元，預估到2022年後會加速成長，而低軌衛星經濟規模明顯，帶來收益呈正向成長，且低軌衛星對於廠商而言為新市場，可獲得超額利潤。

目前看到低軌衛星的主要應用鎖定在提供寬平上網(B2C)、跨國漫遊(B 2B)、地面通訊的補強(B2B)。

以低軌衛星來說，台灣相關廠商可以區分為多種領域，晶片有聯發科(2454)、穩懋(3105)、宏觀(6568)；衛星天線有群創(3481)、芳興，PCB相關有華通(2313)、台光電(2383)、事欣科(4916)、騰輝-KY(6672)、昇貿(3305)、新復興(4909)，高頻無線通訊模組有同欣電(6271)，航太金屬零組件有公準(3178)、漢翔(2634)，小型衛星地面站有金寶(2312)、台揚(2314)、兆赫(2485)、啟碁(6285)，VSAT微波元件有昇達科(3491)，路由器有啟碁(6285)、仲琦(2419)，電源供應器有康舒(6285)、系統電(5309)、群電(6412)，連接線有維熹(3501)、瀚荃(8103)，散熱有聯德-KY(4912)。