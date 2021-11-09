譁裕（3419）鳳山廠喜落成，9日舉行新廠落成典禮，譁裕董事長鄒宓富啟動鮭魚返鄉計畫，明年台灣產能將首度與大陸比美，呈平分秋色，譁裕總經理陳世忠也捎來新廠新氣象，透露低軌衛星、蘋果相關商機都已見到眉目，有望成為明年成長的契機。

譁裕斥資五億元，於新竹縣湖口鄉鳳山工業區籌建新廠，鄒宓富指出，譁裕希望可以根留台灣，所以將新廠設立在台，此新廠除了既有的天線產能外，也佈建SMT及組裝線產能，以導入高端的產品，此廠將成為譁裕在台灣的製造中心。

譁裕指出，新廠落成後，舊廠的產線將陸續搬遷到新廠來，也因此，即使新廠才剛落成，現產能利用率已來到了四至五成，據悉由於新廠面積較大，占地約3300平方米，為地下一層，地上六層建築，地上樓層面積約10800平方米，若全數滿載，產能可望較之前倍增，鄒宓富強調，隨著新廠產能利用率拉升，以往大陸和台灣七比三的產能占比將逆轉，明年有望來到各半的比例。

至於多出來的產能，譁裕則規畫朝高端產品前進，鄒宓富表示，包括車載雷達、日本企業專網天線、物聯網天線模組等新產品都會是明年衝刺的目標，在產品升級下，初估高端產品的毛利率有望看到三成。

譁裕今年在新產品的佈局也見到了成效，據悉譁裕今年3月才剛拿到蘋果MFi（Made for iPhone/iPod/iPad）的認證，可以生產蘋果正牌的產品，目前產品已快完成。此外，譁裕也與國內未上市IC設計公司合作開發低軌衛星的地面接收站產品，預訂於明年對美系客戶送樣。

由於明年有多款新品發酵，再加上新產能挹注，法人看好譁裕明年營收會大躍進，有望由今年的16～17億元，邁向20～25億元。