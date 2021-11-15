林漿紙大廠華紙(1905)指出，紙張生產成本結構今年以來出現明顯變化，在木片、廢紙、煤炭、船運等能源和運輸費用持續上漲下，12月預計將再調漲紙價5～10％反應成本、全年漲幅達近3％。若上述成本費用漲勢未見趨緩，則明年紙價漲勢

華紙發言人暨纖維材料事業部總經理陳瑞和指出，華紙過去的生產成本中，以紙漿占達5成最多，但今年以來整體結構已出現明顯變化，能源及運輸成本比重均自過去的個位數提升至雙位數，僅觀察國際紙漿的價格變化，已無法準確反應需求及生產成本。

陳瑞和表示，短纖漿價自去年第四季每噸約450美元起漲，首季升至500～600美元、第二季續升至600～700美元，並在5～6月達到780美元高峰。目前雖高檔拉回至約580美元，但仍較去年同期高約150美元。

同時，國際木片價格今年以來大漲50～100％、目前每噸達200多美元。陳瑞和指出，為反應國際漿價及木片等原物料成本上漲，華紙上半年已將紙張價格調漲約20～25％，11月雖再度調漲、但僅反應約1～2％，因此12月預期將再調漲5～10％反應，全年漲幅估達3成。

此外，歐美經濟活動強勁復甦，卻遭逢貨櫃塞港的運輸不順問題，陳瑞和指出，出貨不順導致亞洲部分產能停工、造成亞洲漿價短期回檔，整體庫存水位因此下降。若未來運輸問題獲得紓緩，後續的庫存回補潮恐進一步帶動價格飆漲。

整體而言，陳瑞和認為國際漿價進入築底階段，在木片、能源及運輸費用上漲趨勢未見緩和下，明年漿價再度走升的機率甚高，且能源占總生產成本比重可能進一步提升達20％，使明年紙價持續看漲。

此外，華紙持續轉型、朝非塑終端產品應用拓展，陳瑞和指出，益利（CircuWell）系列的非塑食安用紙仍以外銷為主，今年成長快速、已達去年的3倍，對營收貢獻達約1～2成。除了第三季花蓮廠新產線正式運轉，觀音廠亦將在明年擴產，預期產能有機會達目前的3倍。