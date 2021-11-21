行凶凶刀佈滿精緻圖案與花紋。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

最後身影曝光！超商店員勸客戴口罩慘遭刺死 行凶紙雕家辯：全都忘了

41歲蔣姓男子21日清晨到桃園市住處附近超商，卻因未戴口罩被禁止入內，疑因心生不滿，第3度進入店內就持刀猛刺30歲蔡姓超商店員，一路從店內逞凶到店外，沿途血跡斑斑，導致蔡男失血過多，搶救後仍雨宣告不治，行凶的蔣男當場遭逮，其超狂背景也曝光，目前職業不僅是名紙雕設計，也曾當過「遺體修復師」，而刀柄上有精緻圖案與花紋的刺死蔡姓店員凶刀，疑是他不再擔任遺體修復師的工作刀。

這起兇殺案消息傳出，行凶的蔣姓男子背景立即被起底，是位知名3D紙藝師，不但曾出書，也多次接受後媒體訪問，作品多是動物，可將平凡紙張變身超萌立體柯基、可愛貓咪，曾以立體面具、紙雕為題出版過7本書、也上過電視節目，其所設計的紙雕產品更是遍及全台各大通路。

身材高挑、戴著一副黑框眼鏡的蔣嫌，極富設計師氣息，在其創辦公司的自我介紹欄位中更溫暖寫下「我喜歡摺紙，希望摺一個小時候沒去過的動物園，不料在紙雕藝術界中小有名氣的他，如今竟因為遭店員勸導戴上口罩，持刀刺殺店員，犯下濤天大罪。

蔣嫌刺死超商店員消息傳到批踢踢後，有網友就挖出蔣嫌過去曾上電視節目的內容，他專訪中曾透露自己當過「遺體俢復師」，並道出這段心路歷程，他說，父親是剛烈的黑道大哥，自己從小被隻身送往新加坡念書，上大學前才回台，與父親長年疏離，不諱言：「我的脾氣很硬，想做一件事就做到底，這點跟我爸很像！」之所以會當過「遺體修復師」，一方面想彌補父子空缺的時光，另一方面要籌錢為父親治療，後來偶然認識了擔任遺體修復師的朋友，就在2008年被引領踏入殯葬業，成為遺體修復師。

他在節目中自稱自己「服務」過上百具大體，還感嘆台灣的遺體修復，遠不如國外受重視，自己經過苦心鑽研各種技術材質，就是希望把「客戶」修復得美美再上路，所以被譽為是「遺體修復師」、「天堂的建築師」，父親去世後，創業成立「匠紙」新式紙紮公司，從此和「紙」素材結下不解之緣。

蔣嫌在偵訊時坦然認錯，但強調自己不記得整個犯案過程，被告知後才得知犯下大錯並懊悔不已，其犯案工具疑似過去擔任「遺體修復師」時使用的特殊刀械，如今卻成殺人凶器，警方目前仍在釐清案情。