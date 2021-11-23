疫情期間頻傳便利超商店員勸戴口罩而遭攻擊事件，桃園龜山在21日凌晨發生店員勸導客人戴口罩遭刺死的不幸事件，而今年9月則爆出屏東女店員遭挖眼案，暴力事件震驚社會，也讓土耳其籍男星吳鳳在臉書有感而發：「服務業不等於他們是我們的傭人，那是值得被尊重的工作者」，呼籲外界要多多體諒這群無名英雄。

吳鳳平時樂於在臉書談論時事，而近期超商店員接連傳出遭攻擊事件，也讓吳鳳在臉書有感寫下，在台灣大家都覺得生活便利，從交通、外送、醫療，或是走幾步路就看到一間超商「其實我們享受這麼多的便利，都是因為背後工作的無名英雄們」，就算是半夜要去超商買東西也很方便，吳鳳不禁反問：「告訴我世界上還有比台灣還更便利的國家？應該沒有吧？」

吳鳳表示，他過去在土耳其也曾當過服務生，因此他每次遇到服務業工作者，也都會將心比心的盡量幫忙，或是開玩笑減輕對方的工作壓力，吳鳳強調：「服務業不等於他們是我們的傭人，那是值得被尊重的工作者」，呼籲大家要體諒服務業辛苦打拼的人。

談到桃園超商店員失去一條寶貴生命，吳鳳也不禁感嘆：「無故失去一條生命，讓全台灣很難過。工作很認真的人很這樣離開世界，實在很傷心也覺得太可惜了」，而吳鳳也提醒服務業工作者，務必要提升安全措施，一定要好好保護自己。