蕭美琴父親蕭清芬傳出過世。（取自賴坤成臉書）

前民進黨立委賴坤成今（27日）透過臉書發文表示，駐美代表蕭美琴父親蕭清芬傳出離世。賴坤成也對蕭美琴表示節哀之意。

根據《民視新聞網》8月30日報導，藝人朱頭皮（朱約信）當天在噗浪（Plurk）發文說，蕭清芬在美國紐澤西州家宅中風緊急送醫，醫生開刀清除血栓，住加護病房，情況穩定。而蕭美琴為Mets開球後，隨即離去，趕到醫院探視父親。

不料，前民進黨立委賴坤成今（27日）在臉書發文，蕭清芬過世。

蕭清芬，臺南人，前臺南神學院院長，蕭美琴母親是美國人。