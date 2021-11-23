蔣姓知名紙雕師日前不滿遭勸戴口罩，竟持刀刺死跨區代班的超商店員，蔣男被送進派出所時數度腿軟，自承近日因睡眠問題求助精神科，對於犯案過程卻一概辯稱「忘記了」。對此，民進黨台北市議員王世堅直言，天底下怎麼會有這樣的事情？就算有精神障礙或心智缺陷，就能傷害其他人嗎？同時，王世堅也要求應該修改刑法第19條的條文。

針對這起命案，王世堅22日在政論節目《這！不是新聞》中表示，刑法第19條是惡法，如果行為時因為精神障礙或心智缺陷，導致沒辦法分辨行為是違法時，不罰或得減輕其刑。

王世堅直言，「天哪，竟然有這樣的惡法，等於給一些有傷害衝動的人一張殺人執照，竟然會有這樣的事，我覺得這很莫名其妙」，此時此刻社會上大家不要再集體虛偽了，要共同面對這樣的問題。

王世堅認為，即便有精神障礙、心智缺陷，罪與罰應該等量齊觀，先罰再說；而若要治療的話，平常就要建立相關醫療制度。如果刑法第19條沒有做適度的修正，「明天開始，黑道幫派的人，只要經常性去醫院看精神科，取得一張證明說有精神障礙、心智缺陷，衝動的時候無法辨識，甚至像這個傢伙，直接事後說忘了，天底下怎麼有這樣的事？」即便有精神障礙、心智缺陷，難道我們一般百姓就應該讓你隨便傷害嗎？同時，王世堅也再度強調，刑法第19條應該立刻修法。