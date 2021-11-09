台股加權指數9日開在17433.10點，權王台積電（2330）開高在611元，大漲9元，在營收公布前夕，股價發動攻勢。買單拉抬晶圓代工廠聯電（2303）、世界（5347），加上比特幣報價再創高，相關概念股也活跳跳，電子股成交占大盤比重達六成，帶動台股早盤大漲逾百點。

拜登政府的基礎建設方案通過、激勵相關工業族群，但特斯拉因執行長馬斯克考慮賣股下挫，仍讓美國四大指數漲幅收斂。

道瓊工業平均指數11月8日終場上漲0.29％（104.27點）、收36432.22點，創歷史收盤新高。那斯達克指數上漲0.07％（10.77點）、收15982.36點，連續第8個交易日創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲1.25％（46.78點）、收3803.33點。

元富投顧指出，美國總統拜登的工作場所義務性疫苗接種政策，將在2022年1月初生效，代表屆時美國疫情可能結束，航空股、郵輪、線上旅遊網站大漲回應，加上聯準會（FED）主席鮑爾重申年底縮減量化寬鬆（QE）至2022年中結束，但也沒有立即升息打算，美股可望在經濟復甦，而資金又寬鬆的條件下，股市將持續維持多頭格局。

台股因此也同步受惠，指數站上季線上，17000成了短期支撐，類股輪漲。預期指數將16800～17800區間操作，建議震盪汰弱換強。