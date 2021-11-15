美股上周五收紅，台股今(15日)開盤以17560.52點開出後，指數持續向上攻高，站上17600點整數關卡，來到17647點，漲逾120點，台積電開高5元，以609元開出，預計將在本周發表最新5G旗艦款手機晶片的聯發科開盤站上千元，以1010元開出，漲逾1%，元宇宙指標股宏達電早盤來到96.5元，漲幅6.1%。

儘管消費者信心指數下滑至近10年來低點，上周五(12日)美股在科技股領漲下收紅，道瓊工業指數上漲179.08點，漲幅0.50%，以36100.31點作收；標準普爾500指數上漲33.58點，漲幅0.72%，收在4682.85點；那斯達克指數上漲156.68點，漲幅1.00%，收在15860.96點；費城半導體指數上漲30.01點，漲幅0.8%，收在3794.50點。

台股ADR部分，台積電ADR上漲0.42%，聯電ADR下跌0.88%，日月光ADR上漲0.93%。

台股12日收在17518.13點，上漲65.61點，成交值3669.61億元，周線上漲221.23點，連6紅；三大法人合計買超83.85億元，其中，外資及陸資買超79.24億元，投信買超9.43億元，自營商賣超4.82億元。

法人表示，景氣復甦確立，美股短線漲多震盪，台股技術面遇壓，所幸上周五美股再度收紅，台股第3季財報表現亮麗，統計單季稅後盈餘突破1兆元，創新高，有望吸引外資重返台股，拜習會即將登場，各界關注雙方談話內容。