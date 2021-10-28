台中慈濟醫院心臟血管中心主任謝世榮說明，鍾姓外送員疑因車禍扭力拉扯造成心臟破裂2.5公分。（王文吉攝）

鍾姓外送員疑因車禍扭力拉扯造成心臟破裂2.5公分。（王文吉攝）

「能夠大口呼吸真好......」鍾姓外送員（左）分享劫後餘生的心情。（王文吉攝）

台中慈濟醫院醫療團隊動員5大科搶救心臟破裂的鍾姓外送員。（王文吉攝）

台中慈濟醫院心臟血管中心主任謝世榮手繪心臟破裂（左）與縫合後（右）的色鉛筆畫作。（王文吉攝）

台中37歲外送員日前車禍重傷，台中慈濟醫院醫療團隊動員5大科搶救，發現疑因扭力拉扯造成心臟破裂2.5公分。心臟血管中心主任謝世榮依多年經驗判斷，採行與體外循環機搭配方式，有節奏地導血、縫針、回血，少少5針花了半個小時縫合心臟，再交由影像醫學部接手用血管攝影止住脾臟與骨盆出血點，救回年輕生命。

鍾姓外送員8月初的一天深夜，因車禍重創送到台中慈濟醫院急診。醫師檢查發現，病人左側8根肋骨骨折併嚴重血胸，肺挫傷、脾臟破裂、骨盆骨折及骨盆腔出血。緊急處置引流血胸，但胸管出血千餘毫升，仍繼續出血。

胸腔外科醫師柯志霖緊急進開刀房，以胸腔內視鏡查看止血，病人沿途喊痛，沒想到一到開刀房就休克，失去生命跡象。胸腔外科與麻醉科醫師聯手搶救，幸好心跳血壓恢復而得以麻醉，並進行胸腔鏡手術。

柯志霖醫師進行胸腔鏡探查時，發現主要出血點不在胸腔壁上骨折處，而是從心包膜撞裂處間歇性噴出鮮血，懷疑心臟或心包膜內大血管破裂。但怪異的是，手術前在急診室的電腦斷層攝影，完全看不出心包膜內積血或大血管破裂情況。

半夜趕到開刀房的心臟血管中心主任謝世榮，仔細探查確定是心臟破裂，出血點在心臟後方的肺靜脈與心臟連接處，有2個指頭寬。謝世榮發現，破洞上覆蓋10公分血塊，恰好壓住破洞讓血液不會大量流出；更神奇的是心包膜外也有一個裂縫，讓血液可以滲出，形成微妙的平衡，不會造成心包填塞，使心臟失去功能。

謝世榮主任決定透過體外循環機，導出病人大部分的血液，讓縫合部位不被血液遮擋，以利縫合。但另一方面，因裝設體外循環機必須加入抗凝血劑，卻又可能加劇脾臟與骨盆出血，增高血液流失危險。

謝世榮先導出部分血液到體外循環機，趁血液減少露出破洞的一瞬間，立刻下針縫補，然後手再按住破洞，把體循機的血液送回身體提升血壓，讓心臟把帶氧的血液送上大腦，保護大腦。在體外循環技術師密切搭配，一來一回，每一針縫合都要耗掉幾分鐘。

謝世榮主任與醫護團隊耐心製造與等待每個下針縫合的時機，前後縫合5針，耗了半個多小時。心臟縫合後，醫療團隊再做全身電腦斷層血管攝影，接著交由影像醫學部以血管攝影接力止住脾臟與骨盆出血點。病人完成手術後，由加護病房與一般病房團隊接力照護，術後26天康復出院。

謝世榮說，多年從醫生涯，還沒遇過因意外心臟破裂的病人，能送到醫院，還能手術救回來。大部分心臟破裂病人在意外現場就會失血過多死亡，「鍾先生是自己的血塊爭取到黃金救命時間」。

鍾先生回診時回憶起劫後餘生的過程，依稀記得在加護病房剛恢復意識時，發現自己全身不能動，嘴巴還有一根氣管內管，掙扎著想起身。一名男護理師很快壓制他，並告訴他：「不要動！你受了傷才會插管，我知道不舒服，但你必須忍耐不要動，才會趕快好。」

「能夠大口呼吸真好......」鍾先生經歷生命大劫難，他趁回診再次回到加護病房，謝謝醫護團隊努力守護他，也跟勸他戒菸的護理師說一聲，他做到了！