臺灣企銀積極強化數位金融創新。其中，臺企銀與北港朝天宮合作三大亮點數位金融服務，鎖定每年約700萬人次的朝天宮進香信眾，開發線上點燈祈福網、祈福機與起家金帳戶，網路就能申請點燈、捐款、開戶等服務。

臺企銀主管說，臺企銀與北港朝天宮兩大百年品牌攜手推陳出新，跨越時空及新冠肺炎疫情限制，線上傳達媽祖安定人心的力量，讓媽祖的保佑零距離。

另外，臺企銀也積極強化「智能客服Money」，導入人工智慧技術，塑造擬人且具活潑個性的智能客服機器人Money，打造近3000題專業知識庫及20000題生活知識庫，同時培養AI訓練師團隊，分析客戶提問邏輯與情境，並由專人即時監控，調教智能客服應答內容，透過大數據進行答覆準確度校正及設計多輪式對話，讓Money能更聰明判斷顧客所需資訊，提供具有巧思又有溫度的服務，今年每月平均整體答覆精準度已達97％。

臺企銀主管說，臺企銀積極發展數位金融創新及深耕金融科技，今年推出數位存款帳戶全新優惠權益升級，並開放他行帳戶認證機制，搭配創意行銷活動，創造市場話題與顧客申辦熱潮。