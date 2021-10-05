台北市水利處抽水站每年在防汛期前會進行教育訓練，議員陳怡君5日踢爆市府竟上網徵臨演來參與教育訓練。（台北市議員陳怡君研究室提供／張立勳台北傳真）

每年防汛期北市水利處進行抽水站教育訓練，市議員陳怡君5日踢爆，今年6月在網路發現「徵臨時教育訓練人員」，工作內容竟然是到抽水站和抽水機拍照，30分鐘可領200元，她痛批市府把人民生命安全當兒戲，實在太離譜。水利處對此回應，未曾刊登徵人啟示，懷疑是因為今年訓練強度與往年不同，有人感到不舒服才惡搞，會再調查清楚。

水利處今赴議會工作報告，陳怡君當場踢爆，北市防汛期前最重要的任務就是抽水站教育訓練，但卻出現造假，居然一連2年上PTT找臨時演員充當教育訓練員工。

陳怡君指出，她今年6月2日在PTT的Part-time版看見PO文標題為「中山抽水站徵臨時教育訓練人員」，工作地點為中山抽水站、時間是6月5日分3梯次共徵20人，工資30分鐘200元，工作內容載明當教育訓練人員，與機具拍照並了解機具操作方式，不得穿拖鞋。

她表示，除了6月PO文外，去年5月2日也有1篇標題是「福林抽水站協助當工作人員被拍攝」，工作時間是5月3日上午10時55分至11時55分，還備註「半小時至1小時，提早結束提早走」，工資為1小時200元，當日發現金，應徵人數10人。

陳怡君說，兩篇的留言者都是名為「林先生」的人說要幫父親徵人，她試圖應徵結果沒被選上。她抨擊，抽水站教育訓練找臨演，把人民生命財產安全當兒戲，實在是太離譜。

對此，水利處長陳郭正回應，市府未刊登徵人訊息，懷疑是因為訓練強度增加並列入考核，有人感到不舒服才會惡搞，教育訓練都是由股長督導也有記錄、影片，不可能有臨演，將進一步調查。