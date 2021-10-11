美團剛被重罰34.42億元（人民幣，下同）後風波再起。大陸萬達集團董事長王健林獨生子王思聰10日在微博發文，指出自己的大眾點評帳戶被別人改綁手機號。更tag大眾點評質問「這就是上兆元市值公司的安全系統嗎？」重批大眾點評只會作虛假評分。隨後再轉發動態並附文「震驚！國家數據安全法實施後市值兆元的美團點評依舊我行我素！」

10日晚間大眾點評回應，帳號在王思聰回饋後的第一時間內予以保護性凍結。

但這條微博也引起大陸網友熱議。根據《中國基金報》報導，不少網友表示也有相似經歷，還因此報過警，批評美團客服回覆僅需手機，身份證號碼，消費過的訂單號就可以更改，完全不需要本人手機的驗證碼，毫無安全性可言。

實際上，10日一早，更有大陸數位博主@軒寧軒sir在社交平台爆料指稱「太恐怖了，美團App連續24小時定位我，每5分鐘一次，這是要幹什麼？」從該博主上傳的螢幕錄影顯示，手機後台記錄美團App每隔5分鐘，從凌晨到深夜持續索取定位資料。截至目前，美團還未對此作出回應。

而美團稍早被大陸官方進行反壟斷調查之後，10月8日剛作出處分。大陸市場監管總局責令美團停止違法行為，全額退還獨家合作保證金12.89億元，並處以2020年大陸境內銷售額1147.48億元的3％罰款，計34.42億元。