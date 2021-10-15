財政局長羅仙法指出，中市可舉債空間由107年底88億元增加為372億元，財政狀況逐步改善中。（陳世宗攝）

台中市111年度總預算案暨附屬單位預算為2316億7229萬餘元，較上年度預算規模2189億537萬3千元，增加127億6692萬餘元；市議員陳淑華批說，市府編這麼多預算執行率卻很差。財政局長羅仙法指出，中市可舉債空間由107年底88億元增加為372億元，財政狀況逐步改善中。

主計處長林淑勤說，明年總預算歲出增加93億1281萬餘，主要是巨蛋體育館、水湳轉運中心、捷運系統烏日北屯線建設、補助及投資軌道基金、東豐生活圈快速道路；未滿二歲兒童托育公共服務及育兒津貼、長照2.0、中低收入老人生活津貼及九合一選舉經費等增加所致。

林淑勤指出，附屬單位預算增加34億5411萬餘元，主要為加速建設台中國際會展中心、台中綠美圖、新設立軌道建設發展基金推動捷運藍線建設計畫、新增3處社會住宅與增加幼兒學前教育補助、新建校舍等。

綠營陳淑華批評說，盧市長這任期4年比前任林佳龍4年將多花1500億元，超過了台中市政府1年本預算，可以蓋捷運藍線還有剩餘，或可以打通35至40條市政路延伸工程量體，或可以興建15座「台灣智慧營運塔」等，但台中市做了什麼？

陳淑華認為，盧市府上任以來，每年編列預算不斷增加，明年總預算高達2316億，4年總計8700億編這麼多預算，執行率卻很差，許多重大建設遲遲無法完工，這幾年台中市歲入成長卻沒有償還債務，看不到也體會不到盧市府4年高達8700億花在台中市的建設成果。

羅仙法強調，盧市長上任後，重視財政紀律，推動各項政策，兼顧財政永續，在各機關積極開源節流下，明年度總預算案奢借收入編列95億9980萬餘元，較今年度98億8600萬元，減少2億8619萬餘元，是104年度以來舉債最少的一年。