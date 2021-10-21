雲林縣明年（2022年）歲出預算373.79億元，較今年365.91億元增加7.16億元；明年歲入預算是366.63億元，較今年357.52億元增加9.1億元。縣長張麗善表示，教育科學文化支出類增加15.72億元占40％最多，包括公共幼兒園、擴大發放2至4歲育兒津貼、虎尾眷村文化特區案等。

雲林縣議會21日進行明年總預算暨附屬單位預算一讀會，縣長張麗善表示，兼顧施政需求及財力負擔下，統籌財力資源，有效分配使用，重大工程案及採購案，配合工程進度及付款期程，採一次核定、分年編列預算方式，以集中財力支援政策目標及重要經濟建設計畫。

主計處長蔡蓮日表示，明年歲入預算數366億6363萬元，歲出預算數373億779萬元，絀數6億4415萬元，本期債務還本51億1178萬元，連同歲入歲出絀數，以舉債57億5594萬元支應。

歲入預算366億6363萬元中，以「補助及協助收入」213億7594萬元，占歲入預算數58.30％為最高，「稅課收入」125億1018萬元，占歲入預算數34.12％次之。

歲出預算373億779萬元中，以「教育科學文化支出」149億9727萬元，占40.20％最高；其次是社會福利支出67億9934萬元，占18.23％；經濟發展支出60億6972萬元，占16.27％再次之。

歲入的主要增減狀況包括，稅課收入減少1億7095萬元，主要是統籌分配稅減少；營業盈餘及事業收入增加9億元，來自平均地權基金賸餘繳庫增加；補助及協助收入增加2億9241萬元，源於一般性補助款增加7億2857萬9千元，但計畫型補助款減少4億3616萬元。

關於「教育科學文化支出」增加15億7206萬元，主要內容為建置準公共化幼兒園相關配套措施及公共幼兒園、非營利幼兒園增設與營運增加6億3819萬元；科技輔助自主學習推動、精進國中小教師教學專業與課程品質、資訊科技融入教學相關競賽與活動增加2億8573萬元；擴大2歲至4歲發放育兒津貼增加2億5000萬元；各項學前就學補助增加3億1200萬元等項。