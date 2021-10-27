受到今年新冠肺炎疫情影響，造成百業蕭條，其中夜市、傳統市場攤商更是首當其衝，屏東市公所考量稅收增加，在財源允許前提下，研擬發放每人500元消費券，希望藉此振興地方經濟，地方民代多數樂觀其成，但建議相關配套必須做好，避免引來民怨。

屏東市代理市長程清水表示，隨著疫情逐漸趨緩，且市府財庫仍有餘裕，為刺激地方消費以振興經濟，考量發放消費券，以全市總人口20萬人計算，預算總額約1億元，相關印刷及發放行政費用則要500萬元。

消息一出，部分市民質疑，何不發放現金較乾脆？但程清水解釋，現金流通性高，但無法保證這筆錢會全部留在市區消費，若分散在全台各地，恐怕無法幫助在地攤商與業者，他以把石頭丟在小池塘與大海造成的漣漪為例，感受到的成果也不一樣。

為確保消費留在屏東市，受惠地方攤商，市公所強調，屆時計畫以里為單位、設置30處發放點，讓市民領取方便，目前已將提案送交市代會，待臨時會審議通過，便可委託財政部印製，可望於12月底或明年1月中旬發放，農曆春節前便能進行消費。

夜市攤商聞訊後給予高度肯定，陳姓業者說，若以全國觀點來看，五倍券應發放現金最適合，但確保在地消費，消費券是最好方式。

屏東市民代表傅建雄則認為，若公所財政有餘、還財於民，他舉雙手贊成，不過考量小攤商現金周轉頻繁，必須讓收券業者方便兌換成現金，才能避免民怨產生；對此程清水強調，已考量在各公有市場設點兌換，相信會讓人民與業者很有感。