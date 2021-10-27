台劇「火神的眼淚」劇中描述消防員因緊急破門而被民眾求償引發討論，民進黨立委羅美玲質疑，破門是否有標準作業流程，是否有被當事人求償的案例？消防署副署長謝景旭強調，14個縣市都編有相關預算，其餘縣市以預備金支應，目前沒有消防同仁負擔賠償。

羅美玲在立法院司法及法制、內政委員會質詢時指出，消防員出勤遇到緊急狀態，破不破門該怎麼拿捏？就過去的實際案例，消防員當下判斷必須第一時間進去救人，事後門被破壞，卻遭當事人求償，詢問謝景旭破門有無SOP？

消防署副署長謝景旭表示，消防員進行火災搶救、人命救助，往往要破壞車輛、建物等，現場情況瞬息萬變，但所有破壞都會依照專業認定及經驗法則，會同警員、里鄰長共同研議，不會靠個別判斷。

謝景旭指出，根據消防法第19條規定，若執行任務造成民眾損害，負有賠償之責，因此目前14個縣市都編有相關預算，其餘縣市則以預備金支應，所以到目前為止沒有一個消防同仁負擔賠償。

此外，民進黨立委江永昌質疑，目前六都安裝住宅用火災警報器的比率都挺高，但六都以外的縣市卻偏低，目前僅台北市及新北市在自治條例中針對未安裝住警器訂有罰則。內政部次長陳宗彥強調，會請消防署與各縣市溝通，加速自治條例的修訂。