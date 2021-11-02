基隆市長林右昌代表受贈，感謝總會長陳阡蕙與世華的愛心與善舉。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

「世界華人工商婦女企管協會」今日捐贈36張電動護理床給基隆市立仁愛之家養護大樓，希望提升機構照顧品質，減輕第一線照護人員的負荷，市長林右昌代表受贈，並感謝總會長陳阡蕙與世華的愛心與善舉。

林右昌說，基隆市老年人口數已達18％，台北市更是超過19％，高齡化社會已是必然趨勢，這幾年中央政府在蔡英文總統帶領下，積極設置長照機構及據點，建構社會安全網，基隆這幾年來更打造「15分鐘城市」理念，讓市民可以在15分鐘步行距離範圍內，滿足食衣住行等各項需求。

林右昌指出，本市有26間養護機構，收容床數約1450床，平均收容率都在9成以上，世華這次捐贈，有效改善居住者的環境，對照護品質也有很大幫助。

陳阡蕙說，總會今年進行「全台護理床提升計畫」，共募得747張電動護理床，團隊連日來馬不停蹄到各機構訪視，將每一份愛心送到全台每一個角落，為銀髮世代盡一份心力。

社會處表示，「世界華人工商婦女企管協會」是由台灣發展至全球之國際工商婦女社團組織，成員遍及全球，即便新冠肺炎疫情期間仍然持續在各地熱心做公益。